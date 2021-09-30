وتصدر كريستيانو رونالدو العناوين بعد أن سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليحول مانشستر يونايتد تأخره إلى أول انتصار له بالمجموعة السادسة، لكن سولشاير اعتبر دي خيا رجل المباراة.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحفيين "لحسن الحظ لدينا أفضل حارس في العالم. ديفيد مذهل، في الشوط الثاني امتلكوا الكرة بشكل أكبر وكان اللعب مفتوحا واستحقوا التقدم".

ولم يحظ دي خيا بإشادة مشابهة خلال مواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي حين أخفق في إنقاذ 11 ركلة ترجيح قبل أن يهدر ركلته ليذهب اللقب للفريق الإسباني.

وأضاف سولشاير: "قضى صيفا صعبا (بعد نهائي الدوري الأوروبي) وانضم لبطولة أوروبا ولم يشارك لكنه عاد للعب بعزيمة وإيمان وجهد كبير استمتع به".

وتابع: "نال مكافأة مستحقة في اللقاء لأنه أنقذنا الليلة ويجب أن نتحلى بالواقعية ونعترف بذلك".

ويحتل مانشستر يونايتد، الذي تعرض لهزيمة صادمة من يانج بويز في الجولة الافتتاحية، المركز الثالث بثلاث نقاط من مباراتين.