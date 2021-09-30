وبعد إهدار سلسلة من الفرص في الشوط الأول، انتزع فياريال تقدما مستحقا في الدقيقة 53 من هجمة مرتدة أنهاها باكو ألكاسير في المرمى بعد تمريرة أرنو دانجوما العرضية المنخفضة.

وأدرك يونايتد التعادل عند مرور ساعة من اللعب عندما لعب برونو فرنانديز ركلة حرة إلى أليكس تيليس الذي سددها مباشرة في الشباك.

وقدم مانشستر يونايتد، الذي خسر المباراة الأولى أمام يانج بويز، أداء متواضعا لكنه انتزع الفوز في الوقت الضائع.

وأرسل فريد تمريرة عرضية إلى رونالدو الذي لعبها بضربة رأس إلىجيسي لينجارد ليهيأها للمهاجم البرتغالي الذي سددها في المرمى.