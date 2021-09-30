وافتتح المهاجم البولندي، الذي فشل في هز الشباك في الدوري السبت، ليتوقف سجله عند التسجيل في 19 مباراة متتالية، الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من توماس مولر.

ورفع سيرج جنابري النتيجة إلى 3-صفر بتسديدة قوية في الدقيقة 68، وبعد ست دقائق لاحقة أضاف ليروي ساني الهدف الرابع.

واختتم إيريك-مكسيم تشوبو-موتنج الخماسية بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ويملك بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفا على بنفيكا في 20 أكتوبر، ست نقاط من مباراتين متقدما بنقطتين على بنفيكا الذي تغلب 3-صفر على برشلونة.

ويأتي دينامو في المركز الثالث بنقطة واحدة فيما يتذيل برشلونة المجموعة بدون رصيد.