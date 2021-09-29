وعانى رونالدو كثيرا أمام فياريال الإسباني خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد السابقة، وفشل في التسجيل خلال عدة مواجهات.

وخلال فترة لعبه بمانشستر يونايتد، بين عامي 2003 و2009، واجه رونالدو فياريال 4 مرات، فشل خلالهم في التسجيل.

وبالرغم من أنه عاد وسجل أهدافا عديدة في مرمى فياريال بقميص ريال مدريد، إلا أن العقدة مستمرة بقميص مانشستر يونايتد، وهو ما سيحاول رونالدو التخلص منه ليلة الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، سيدخل النجم البرتغالي التاريخ من أوسع أبوابه، عندما سيشارك في مباراته رقم 178 بدوري أبطال أوروبا، ليصبح الأكثر مشاركة في البطولة المرموقة.

وسيتجاوز رونالدو الحارس الأسطوري إيكر كاسياس بعدد المشاركات، حيث شارك كاسياس في 177 مباراة بدوري الأبطال.

وبعد ليلة الأربعاء، سيصبح رونالدو الملك الأوحد للبطولة، حيث يتصدر عدد أهدافها برصيد مذهل يبلغ 135 هدفا، والآن سيصبح اللاعب الأكثر مشاركة برصيد 178 مباراة.