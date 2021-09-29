وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى باريسيا بهدفين دون رد، لقطة مثيرة كان بطلها ميسي، الذي اختار سد الزاوية الأرضية أمام ركلة حرة كان نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، يتهيأ لتنفيذها.

وأسرع "البرغوث" ليفترش الأرض خلف الحائط البشري لفريقه، ليحول دون إمكانية تسديد محرز لكرة أرضية قد تباغت الحارس الباريسي وتشكل خطرا على مرماه.

ونشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هذه اللقطة على حسابه في "إنستغرام" وأرفقها بوجوه ضاحكة وكتب مازحا: "ماذا تفعل هناك؟"، في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي التواجد في مثل هذه المواقف.

وكان ميسي أحرز الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي، افتتح به سجله التهديفي مع سان جرمان في رابع مباراة يخوضها مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير.

وبعد هذا الفوز، رفع سان جرمان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.