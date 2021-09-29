والثلاثاء حقق ليفربول فوزا كاسحا خارج ملعبه على بورتو بنتيجة 5-1، في دوري أبطال أوروبا، ليكرر نتائجه الكبيرة على أرض الفريق البرتغالي خلال السنوات القليلة الماضية.

واستقبل بورتو 14 هدفا في آخر 3 مباريات على أرضه أمام ليفربول، فخسر في 2018 بخماسية نظيفة، وفي العام التالي سجل لاعبو الفريق الإنجليزي 4 أهداف على ملعب بورتو، وذلك قبل الخماسية الأخيرة.

وفي أعقاب لقاء الثلاثاء الذي سجل صلاح به هدفين، قال اللاعب الأعسر مازحا: "أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نلعب مبارياتنا الداخلية هنا (في ملعب بورتو)".

وتابع المهاجم المصري في حديث لتلفزيون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا تي في): "لا أعرف السر (في غزارة الأهداف في ملعب بورتو)، لكننا دائما نحاول أن نلعب بقوة 100 بالمئة في كل مباراة. لعبنا جيدا أمامهم".

وأردف: "سجلنا العديد من الأهداف، لكن بداية المباراة لم تكن سهلة أبدا، نحن فقط نحاول أن نبذل قصارى جهدنا، وكنا محظوظين لأننا نسجل أولا وهذا يجعل المباراة أسهل بالنسبة لنا. نحن سعداء بذلك".

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية بـ6 نقاط من مباراتين، بينما يأتي أتليتيكو مدريد الإسباني في المركز الثاني وله 4 نقاط، بعدهما بورتو الثالث بنقطة وحيدة، ثم ميلان الإيطالي رابعا بلا رصيد.