وذكرت تقارير فرنسية أن مبابي لم يكن سعيدا من نيمار بسبب عدم تمرير الكرة إليه، قبل أن يتحدث المهاجم الفرنسي الدولي إلى أحد زملائه على مقاعد البدلاء عن شعوره بعدم الرضا من هذا التصرف.

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء: "هما شخصان رائعان، وتحدث مثل هذه الأمور".

وأضاف "تحدث أشياء بين اللاعبين الكبار. هما منافسان لديهما الرغبة في الفوز ومساعدة الفريق على النجاح".

وتابع: "لقد تحدثت إليهما بشكل فردي. ربما تحدثا مع بعضهما وهناك صور توضح استمتاعهما بالمران. إذا حدثت واقعة صغيرة فإنها تثير ضجة، لكن هذا مجرد حديث".

ودافع بوكيتينو مؤخرا عن قراره باستبدال ليونيل ميسي خلال مباراة انتهت بالفوز على أولمبيك ليون في الدوري المحلي، رغم واقع شعور النجم الأرجنتيني بالاستياء من خروجه.

وقال مدرب سان جرمان في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه من المتوقع أن يشارك ميسي ضد سيتي، لكنه أكد حاجة الهداف الأرجنتيني إلى الوقت للتأقلم مع الحياة في باريس عقب انتقاله قادما من برشلونة.

وتعادل سان جرمان في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري الأبطال 1-1 مع كلوب بروج، بينما فاز سيتي 6-3 على رازن بالشبورت لايبزيغ.