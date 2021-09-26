وحملت ثلاثية المدفعجية توقيع كل من إميل سميث-رو وبيير-إيمريك أوباميانغ وبوكايو ساكا خلال شوط أول رائع لأصحاب الأرض.

وسجل سميث-رو هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 12، ثم صنع الهدف الثاني لأوباميانغ في الدقيقة 27، قبل أن يجعل ساكا النتيجة 3-صفرفي الدقيقة 34 وسط تفوق تام.

وحاول توتنهام التعويض بعد الاستراحة، وقلص سون هيونغ-مين الفارق قبل أكثر من عشر دقائق على النهاية، لكن الفريق الزائر أخفق في التسجيل مجددا لتستمر معاناته في الفترة الأخيرة.

وبعد خسارة أرسنال في أول ثلاث مباريات في الدوري الممتاز دون تسجيل أي هدف، حقق الآن فوزه الثالث على التوالي واجتاز في الترتيب توتنهام الذي فاز في أول ثلاث مباريات وتصدر المسابقة، لكنه الآن خسر في ثلاث مواجهات لندنية متتالية واستقبل خلالها تسعة أهداف.

ويحتل أرسنال، الذي كان يتذيل المسابقة بعد أول ثلاث جولات المركز العاشر برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن توتنهام.