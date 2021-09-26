وبهدفه في مرمى برينتفورد مساء السبت، أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى 100 هدف في منافسات الدوري.

وسجل صلاح هدفه رقم 100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشوط الثاني من مباراة ليفربول وبرينتفورد.

واحتاج صلاح لـ151 مباراة بالدوري فقط، للوصول إلى الهدف رقم 100 في الدوري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ ليفربول.

وتفوق صلاح بذلك على الأسطورة روجر هانت، الذي وصل إلى 100 هدف بقميص ليفربول في الدوري، في 152 مباراة.

جدير بالذكر أن صلاح هو اللاعب رقم 13 الذي يسجل مثل هذا الإنجاز الكروي مع نادي ليفربول.