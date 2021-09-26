وقدم الملاكم البالغ من العمر 34 عاما، وهو بطل العالم السابق في وزن تحت الثقيل، أداء مذهلا ليسكت غالبية المشجعين وعددهم 67 ألفا في الاستاد الضخم.

وأثبت أوسيك أنه بعيد المنال بالنسبة لجوشوا خلال النزال المثير الذي أنهاه بهجوم شرس في الجولة 12 بحثا عن الفوز بالضربة القاضية.

وصمد جوشوا لكن القرار كان إجراء شكليا لينتزع أوسيك ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.