وفي الدقيقة 53 وبعد عاشر ضربة ركنية لبطل إنجلترا، سدد جيسوس الكرة التي غيرت اتجاهها لتستقر في شباك أصحاب الأرض، وسط زحام في منطقة الجزاء.

وبعد الهدف مباشرة تغير إيقاع المباراة، ولجأ تشلسي إلى الهجوم بعد ضغط سيتي الكبير خلال الشوط الأول، وسط دفاع مستميت من جانب الفريق اللندني.

وحقق الزوار فوزا مستحقا بعد أن ضغطوا من البداية وسيطروا على الكرة بنسبة 60 بالمئة، بفصل جهود كيفن دي بروين وجاك غريليش وفيل فودن، الذين نجحوا في تهديد تشلسي.

وجاء فوز سيتي بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام تشلسي، التي كانت أخرها في نهائي دوري أبطال أوروبا في بورتو البرتغالية في مايو الماضي.