وسجل توماس مولر (10) ويوزوا كيميش (31) وسيباستيان غرييشبيك (68 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ، الذي لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار.

وسجل السويسري سيدريك إيتن هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).

وتابع بايرن ميونيخ انتصاراته المتتالية بعد بدايته المتعثرة في مستهل مشواره مع مدرّبه الجديد يوليان ناغلسمان (تعادل في المرحلة الأولى مع مونشنغلادباخ)، فحقق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات والخامس في الدوري.

وأضاف غرويتر فورث إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم، والتي شملت الفوز خارج القواعد على برشلونة الإسباني 3-صفر في دوري الأبطال، والفوز 12-صفر على فريق من الدرجة الخامسة في الكأس المحلية، والانتصارات الساحقة على وصيفه لايبزيغ 4-1 خارج القواعد، وهرتا برلين 5-صفر، وبوخوم 7-صفر في الدوري.

وانفرد بايرن ميونيخ بالصدارة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق فولفسبورغ، الذي يحل ضيفا على هوفنهايم السبت.

ووجه بايرن ميونيخ إنذارا شديد اللهجة إلى دينامو كييف الأوكراني ضيفه الأربعاء المقبل في ميونيخ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن المسابقة القارية العريقة.

في المقابل، مني غرويتر فورث بخسارته الخامسة مقابل تعادل واحد، فبقي في المركز الأخير، علما بأنها المرة الثالثة التي يسقط فيها أمام النادي البافاري في ثلاث مواجهات، بينهما في الدوري بعد موسم 2012-2013 (صفر-3 في فورث وصفر-2 في ميونيخ).