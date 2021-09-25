ومنح التونسي فخر الدين بن يوسف، الوافد الجديد من الإسماعيلي، التقدم لبيراميدز، مستغلا تمريرة عبد الله السعيد خلف الدفاع، فرواغ الحارس الهاني سليمان وسددها في المرمى الخالي (45).

وأضاف السعيد الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة على يمين الهاني (47)، وقلص البديل المغربي عبد الكريم الوادي الفارق لسموحة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار شريف إكرامي (70)، لكن رمضان صبحي أعاده غلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء على يمين الهاني (90+6).

ويلتقي بيراميدز في ربع النهائي الأهلي أو إنبي اللذين يلتقيان السبت.