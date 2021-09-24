وظهر النجم البرتغالي وهو يدخل مطعم "صب واي" للوجبات السريعة، وسط مانشستر، في مشهد فاجأ كل من كان داخل المطعم الصغير.

وظهر رونالدو وهو يدخل المطعم ثم يخرج من الباب الآخر مسرعا، قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظاره في الشارع.

وسارعت الجماهير بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤل حول ما إذ كان النجم البرتغالي، المعروف باتباعه حمية صارمة، كان قد طلب طعاما من "صب واي".

ولكن صحيفة "صن" كشفت تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن رونالدو مر من داخل المطعم، ولم يطلب الطعام.

ووفقا للصحيفة، كان رونالدو ذاهبا لمكتب البريد، الذي يتقاسم المساحة مع "صب واي" في هذا الفرع الخاص.

وبعد أن أنهى معاملاته مع مكتب البريد، توجه رونالدو خارجا عبر المطعم إلى الخارج.