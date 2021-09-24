وظهر في الفيديو الثلاثي الهجومي المكون من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي ديوغو جوتا، في تمرين "لإنهاء الهجمات" أمام المرمى.

ويستعد ليفربول لمواجهة صعبة أمام برينتفورد خارج ميدانه، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.

ونجح ثلاثي الهجوم في تسجيل الأهداف خلال التمرين، بطرق مختلفة.

وسدد صلاح وجوتا كرات أرضية سكنت الشباك، بينما سدد ماني تسديدة قوية في أعلى المرمى.

وسيخوض صلاح أول مواجهة له بقميص ليفربول أمام برينتفورد، الصاعد حديثا للدرجة الممتازة، خلال مسيرته مع "الريدز".