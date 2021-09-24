وجاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير "مرسوم رئاسي رقم 21 -353 مؤرخ في 15 سبتمبر 2021 يقضي بتخصيص اعتماد قدره 40 مليار سنتيم لاقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للقاءات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم يدفع للتلفزيون الجزائري".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يتقاسم صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال الدوحة مع منتخب بوركينافاسو بأربع نقاط.

وتضم المجموعة الأولى كل من الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر (3 نقاط) وجيبوتي (0 نقطة).