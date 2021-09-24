وأعلن الزمالك رسميا تجديد عقد كارتيرون لثلاث أعوام إضافية، بعد تحقيقه لقب الدوري المصري قبل أسابيع.

وأكد الزمالك في بيان أنه يسعى "لتحقيق الاستقرار في الفريق"، وهو ما دفعه لتجديد عقد كارتيرون.

وأكد الزمالك أنه يطمح مع المدرب الفرنسي بالحفاظ على درع الدوري المصري، وتحقيق دوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية.

وكان كارتيرون قد ترك الزمالك في سبتمبر 2020 لتدريب التعاون السعودي، قبل أن يعود للزمالك في مارس 2021 ويقود الفريق للقب الدوري.

وقبل إنجاز الدوري، قاد كارتيرون الزمالك للفوز بكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي، وكأس السوبر المصرية لموسم 2018-2019 على حساب الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره أمام غريمه التقليدي الأهلي.