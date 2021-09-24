وفي الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة وقادش، التي انتهت بالتعادل السلبي مساء الخميس، تسبب اعتراض المدرب الهولندي كومان على قرار تحكيمي بطرده من اللقاء.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فأن كومان قد يعاقب بالحرمان من الحضور لمباراتين قادمتين لبرشلونة بالدوري الإسباني.

ووفقا لقانون الانضباط بالدوري الإسباني، فأن طرد المدرب بعد الاعتراض على حكم اللقاء، يتسبب بالإيقاف لمدة مباراتين إلى 3 مباريات.

وكان كومان قد أشار في تصريح سابق: "إنهاء الدوري بمركز متقدم يعتبر نجاحا هذا الموسم، وفي دوري أبطال أوروبا لا تتوقعوا المعجزات".

وأثارت تصريحات كومان "الانهزامية" موجة غضب في برشلونة، آخرها من المدافع المخضرم جيرارد بيكيه.

وردا على تصريحات كومان، قال بيكيه: "سننافس على جميع الألقاب. أنا لا أرتدي شعار برشلونة كي أنهي الموسم ثانيا أو ثالثا، أريد المنافسة على اللقب".