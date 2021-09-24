وفوجئ الوفد المرافق للمنتخب المغربي لأقل من 21 سنة للكرة الطائرة، الأربعاء، بغياب ثلاث عناصر من المنتخب الوطني لحظة الالتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى ساردينيا، للمشاركة في بطولة العالم لكرة الطائرة لأقل من أقل من 21 سنة المقامة بإيطاليا.

وكانت بعثة منتخب المغرب للشباب قد وصلت إلى مدينة ميلانو الإيطالية في الرحلة الأولى، قبل أن تركب طائرة ثانية إلى ساردينيا.

ولكن 3 من لاعبي المنتخب المغربي هربوا فور وصول الرحلة الأولى إلى ميلانو، قادمة من المغرب، بعد أن أخذوا أمتعتهم، وأقنعوا رئيس الوفد باستعادة جوازاتهم.

وأفاد بلاغ للاتحاد المغربي للكرة الطائرة بأن الوفد المرافق لبعثة المنتخب المغربي اكتشف أن 3 عناصر تخلفت عن المجموعة بعد استغلالها لحظة البحث عن الأمتعة.

وفور علم الاتحاد المغربي للكرة الطائرة بهذه الواقعة، يضيف البلاغ، قامت بإخبار سفارة المغرب بروما، حيث تم تزويدها بكل المعطيات الخاصة باللاعبين الثلاثة قصد اتحاذ الإجراءات اللازمة.

وتأسف الاتحاد المغربي للعبة لهذا الحادث الذي يمس، حسب البلاغ، بصورة المغرب والرياضة بصفة عامة، كما يدين مثل هذه التصرفات، التي وصفها الاتحاد باللامسؤولة، والتي تعتبر، حسب البلاغ، غريبة على أسرة الكرة الطائرة منذ تأسيس الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك في بطولة العالم لأقل من 21 سنة المنظمة بكل من إيطاليا وبلغاريا في الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.