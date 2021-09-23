وتولى كومان تدريب النادي الكتالوني الصيف الماضي، وعمل مع ميسي قبل عام من مغادرة الأرجنتيني النادي إلى باريس سان جرمان.

وفي مقابلة صحفية مع مجلة Voetbal International، قال كومان إن ميسي كان "طاغية" في تدريبات برشلونة، واصفا المهاجم بأنه "غير طبيعي" بسبب قوته وقدرته.

وأضاف كومان: "كل ما ترغب في تعليمه للاعب كرة قدم، في التعامل مع المواقف، في التعامل مع الكرة تحت الضغط، في سرعة الانطلاق بالكرة، في إنهاء المباراة، مع ميسي كل شيء كان بالعلامة الكاملة.. إنه ليس طبيعيا".

وتابع: "بالطبع كان هناك لاعبون جيدون من حوله، لكنه صنع الفارق. يبدو أن الجميع أفضل مما هم عليه بسببه. هذا ليس انتقادا بل ملاحظة"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشار كومان إلى أن ميسي كان دائما يؤدي التدريبات بكل قوة من بدايتها حتى نهايتها، وبينما يبدأ بعض اللاعبين في تسديد كرات ضعيفة واللهو قليلا قرب نهاية التمرينات، كان ميسي يستمر في العمل بكل جد.

وذكر المدرب الهولندي حادثة أثناء تواجد ميسي في تدريبات برشلونة قائلا: "مع ميسي لم يخسر اللاعبون الأكبر سنا تدريبا ضد الشباب. حدث ذلك مرة واحدة فقط وكان ميسي غاضبا بشدة من ذلك، ولمدة أسبوع.. إنه طاغية".

وكان سان جرمان قد أعلن الشهر الماضي رسميا انتقال ميسي إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا، بعدما تحدث برشلونة عن العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني والتي حالت دون بقاء "البرغوث" مع الفريق.

وحفر ميسي اسمه بحروف من ذهب بتاريخ الدوري الإسباني لأنه اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في البطولة بعدما حقق 383 انتصارا مع برشلونة، فيما خاض أكبر عدد من المباريات بالمسابقة بواقع 778 مباراة.

وتصدر أهم لاعب بتاريخ برشلونة قائمة هدافي "البارسا" في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 120 هدفا، متفوقا بفارق ساحق على الثنائي النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو وصديقه السابق في النادي الكتالوني ومهاجم أتليتكو مدريد الحالي الأوروغواياني لويس سواريز، اللذين سجلا 25 هدفا في البطولة القارية الأهم في أوروبا.