وكانت المباراة بين منتخبي إيطاليا وأوكرانيا تقام ضمن المنافسات الخاصة بـ"ديفلمبياد 2021"، وهي حدث رياضي معتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، ويتنافس فيها الرياضيون الصم.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 41 لأول مرة، بعدما اقتحم كلبان أرض الملعب، لتستكمل المباراة بعد تمكّن أحد المسؤولين من طردهما، حسبما ذكرت مواقع أوكرانية.

ولم تدم فرحة القائمين على اللقاء الذي أقيم في مدينة أولتافا الأوكرانية، حيث دخل حصان الملعب في الدقيقة 59.

وهرع مساعدون إلى الملعب لإخراج الحصان الذي ظلّ يتنقل فيه فترة من الزمن قبل مغادرته المستطيل الأخضر أخيرا.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت لصالح منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

وتقام منافسات "الدفلمبياد" كل أربعة سنوات، علما أن الدورة الأولى من البطولة أقيمت في باريس عام 1924.