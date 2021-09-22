وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة صور من مقطع مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق للحديث عن مرضه وتأثير المرض على تغيير ملامح وجهه وفقدان وزنه.

حقيقة مرض مرتضى منصور

أقاويل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن مرض مرتضى منصور أكدها خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق الذي نشر منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: " ألف مليون سلامة للمستشار مرتضي منصور وربنا يعطيه الصحة والستر والرضا".

وكشف مصدر مقرب من مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" حقيقة مرض منصور الذي أثر على تغيير ملامح وجهه.

وأكد المصدر أن مرتضى منصور بصحة جيدة ولا صحة لما تردد بشأن إصابته بأية أمراض في الفترة الأخيرة و تحديدا أثناء ظهوره في المقطع الأخير له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق أُصيب بمرض الضغط والسكر في أبريل الماضي، موضحا أن رئيس الزمالك الأسبق كان يعاني من ارتفاع بضغط الدم وأيضا نسبة السكر بالدم.

وتابع المصدر أن مرض مرتضى منصور كان في أبريل الماضي حيث سبب له هذا المرض جفاف في الجسم، مؤكدا أن منصور حاليا بحالة صحية جيدة.

وبشأن فقدان الوزن أنهى المصدر حديثه موضحا أن الحالة الصحية التي سبق ومر بها مرتضى منصور في أبريل الماضي تسببت في فقدانه الكثير من وزنه ولكنه حاليا بصحة جيدة.

مقطع مرتضى منصور

وتطرق مرتضى منصور في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن عدد من القضايا التي تخص نادي الزمالك، مثل مسألة جمع التبرعات حيث أظهر مستندات تثبت تبرعه للزمالك بالأموال في أوقات سابقة.

وأكد رئيس الزمالك الأسبق أنه سيقوم بنشر فيديو جديد مكون من أربعة أجزاء عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الزلزال" للكشف عن العديد من الوقائع التي تتعلق بنادي الزمالك.

من الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري كان قد أصدر قرارا في نوفمبر الماضي بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور على خلفية مخالفات مالية وإدارية.