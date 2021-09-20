وكشف سيموني إنزاغي، في مقابلة مع بوابة "العين الإخبارية" عن نيته بتكرار إنجاز تحقيق لقب الدوري الإيطالي، بالرغم من صعوبة المهمة بعد رحيل أبرز نجوم الفريق.

وتولى إنزاغي مهمة تدريب الإنتر، مطلع الموسم، قادما من لاتسيو، بعد رحيل أنطونيو كونتي، والذي رحل معه نجمي الفريق روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي.

معجب بمحرز

وأبدى المدرب الإيطالي إعجابه بالجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبر أنه من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت، وكذلك الأمر للمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح: "محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "لقد شاهدنا إنجازاته مع الفريق، رغم أنه مر ببعض المشاكل البدنية لكن عندما عاد، لكن كانت العودة قوية، وهو من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت".

رسالة إلى صلاح

كما وجه إنزاغي رسالة إلى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بخصوص موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي مع "الريدز" بنهاية الموسم المقبل، حيث طالبه بالتفكير بقلبه قبل أي شيء آخر.

وقال سيموني في هذا الصدد: "بالنسبة لي صلاح يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، ولقد شاهدته عن قرب عندما كنت في أيامي الأولى كمدرب لفريق لاتسيو، وكان هو لاعبا في روما".

وختم بالقول: "محمد صلاح لاعب رائع، ونصيحتي له أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ الخطوة القادمة، وأن يختار الأفضل لنفسه".