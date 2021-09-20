وتأجلت بطولة الخليج لكرة القدم التي كانت مقررة في مدينة البصرة العراقية في ديسمبر المقبل، إلى يناير 2023، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الإثنين.

وجاء في البيان: "قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد".

وكان القرار متوقعا في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، إلى جانب ضغط كبير تعاني منه أجندة الاتحادات الخليجية محليا وقاريا ودوليا.

وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري.

وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاما كبيرا خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

وتشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم، في حين ستعرف الاندية الخليجية مشاركات قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات المحلية المضغوطة.

يذكر أن العراق لا يزال يواجه حظرا لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الامنية منذ العام 2019.

ويفرض فيفا حظرا على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها استاد البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتُقام كأس الخليج مرةً كل عامين، وأقيمت أول نسخة منها بالبحرين عام 1970 والأخيرة في قطر عام 2019. وتعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، 2 لكل من عُمان والإمارات ولقب للبحرين في 2019.