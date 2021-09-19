وبعد 5 جولات من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تغنت الصحف الإنجليزية بالنجم سعيد بن رحمة، لاعب وسط وست هام، واعتبرته أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن.

ففي 5 مباريات، سجل بن رحمة 3 أهداف، ومرر تمريرتين حاسمتين، وهو سجل يضاهي سجل أكبر نجوم الدوري.

وأصبح بن رحمة أبرز نجوم ويست هام، الفريق المتطور الذي زاحم الكبار الموسم الماضي، وأنهى البطولة بالمركز السادس.

وأصبح المدرب دايفد مويس، يعطي بن رحمة مهمة رئيسية كصانع ألعاب الفريق، والممول الأول للهجوم، حتى أصبح عنصرا رئيسيا في الفريق اللندني.

ويحل بن رحمة في المركز الثالث على مستوى الدوري، في قائمة أكبر المساهمين بالأهداف، بمجموع 5 مساهمات في 5 مباريات (3 أهداف وتمريرتين حاسمتين)، ويتخلف فقط عن المصري محمد صلاح (4 أهداف وتمريرتين حاسمتين)، وزميله في الفريق ميشيل أنطونيو (4 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

معاناة محرز

ومن ناحية أخرى، لم تكن بداية الجزائري رياض محرز جيدة مع فريقه مانشستر سيتي أبدا، وأصبح جليس الدكة.

ولم يشارك محرز أساسيا سوى في أولى مباريات الدوري، قبل أن يعتمد عليه المدرب بيب غواريدولا بديلا في الشوط الثاني.

وسجل محرز هدفا وحيدا من ضربة جزاء، في أول 5 مباريات بالدوري.

وبالرغم من موهبة محرز الكبيرة، إلا أن بن رحمة "خطف البساط" من مواطنه في انطلاقة البريميرليغ، وأصبح نجم الجزائر الأول في الدوري، وأحد أبرز النجوم العرب في أوروبا.

وكان بن رحمة قد انتقل إلى صفوف ويست هام الموسم الماضي، ولكنه لم يستطع فرض بصمته على الفور، وسجل هدفا وحيدا خلال موسم كامل.

لكن النجم الجزائري أعاد اكتشاف نفسه هذا الموسم، وقد يصبح بذلك من العناصر الرئيسية في تشكيلة منتخب الجزائر، المقبل على محافل دولية كبيرة مثل كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2022.