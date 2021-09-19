وقال المدرب الألماني عن ماني إنه "واحد من 18 لاعبا في هذا النادي العظيم استطاعوا تحقيق هذا الرقم. وهذا يعني الكثير".

وتابع: "الناس لا يتذكرون أن ماني عند تسجيله لـ100 هدف يبذل مجهودا كبيرا في اللعب وفي الدفاع ويهاجم ويهيئ فرصا لزملائه. إن 100 هدف هي رقم فقط، هناك أرقام أخرى مهمة، لكنني سعيد بالنسبة له لوصوله لهذا الرقم اليوم".

وسجل السنغالي الدولي الهدف الأول في مباراة كرستال بالاس في ملعب "أنفيلد"، التي انتهت بفوز الريدز 3-0.

هدف صلاح

كما سجل صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 78، وذلك بعد ركنية حولت مسارها إليه ليقابلها بتسديدة قوية ومتقنة باليسار في الزاوية الضيقة لحارس الضيوف.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة ليفربول عن صلاح: "يا له من لاعب ويا له من محترف. يا له من شخص. نحن نقدره كثيرا، لا يمكنك تخيل ذلك".

واندفع النجم المصري بعض الشيء في احتفاله بالهدف حيث خلع قميصه، لينال الإنذار في الدقيقة 79، وهي اللقطة التي قلل كلوب من شأنها في تصريحاته.

وأوضح ردا على السؤال بشأن سابقة حدوث ذلك من الجناح المصري: "أتذكر واحدة ضد مانشستر يونايتد، وكنت قريبا من خلع قميصي بنفسي في هذه الليلة".

وكان الهدف رابع أهداف صلاح في البريميرليغ هذا الموسم في 5 مباريات، كما كان هدفه الخامس في جميع المسابقات بـ6 مباريات خاضها حتى الآن.

وبهذه النتيجة يعتلي ليفربول قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ) مؤقتا بعد 5 جولات.