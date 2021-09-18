وتحدثت صحيفة "ليكيب"، عن راتب ميسي، عشية لقاء ليون في الدوري المحلي والظهور الأول لميسي على ملعب "بارك دي برينس" منذ وصوله إلى سان جرمان في صفقة انتقال حر بعد الانفصال عن برشلونة الإسباني.

وبحسب المصدر فإن أفضل لاعب في العالم ست مرات سيتقاضى 110 ملايين يورو على مدى ثلاثة أعوام.

لكن ليوناردو اعتبر أن ما ذكرته الصحيفة "بعيدٌ جداً عن الواقع"، مضيفاً "لم يعجبنا الأمر. هذا بعيدُ جداً عن الواقع، سواء من ناحية المدة الزمنية أو الأرقام".

وأردف المدير الرياضي "هناك بنود سرية، لكن يمكنني القول بأنها ليست الحقيقة. مدة العقد لعامين" وليست لثلاثة وبدون أي شروط، سواء من ناحية اللاعب أو من جهة النادي.

ووجه المدير الرياضي انتقادا شديدا لصحيفة "ليكيب" معتبرا ما قامت به "قلة احترام"، ثم أضاف وهو متوجه إلى الصحفيين "لا أفهم التوقيت، لكنها مشكلتكم".