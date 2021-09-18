فقد وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن الدول الثمانية التي سترتقي من القائمة الحمراء إلى البرتقالية هي مصر وسلطنة عمان وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ويمنح القرار البريطاني دفعة قوية للمنتخب المصري لكرة القدم، في مشواره في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن شأن هذا القرار أن يتيح النجمين المصريين محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومحمد النني، لاعب أرسنال، للمشاركة في مباريات المنتخب المصري التي ستجري في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان صلاح مهاجم ليفربول غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا في وقت سابق من الشهر الحالي في القاهرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كوورنا التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

والتحق صلاح بصفوف منتخب الفراعنة في ليبروفيل لخوض المواجهة القوية أمام الغابون في الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري على أرضه أمام ليبيا في أوائل أكتوبر المقبل، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة بعد أيام في ليبيا.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط خلف ليبيا (6 نقاط)، بينما يحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل أنغولا بدون رصيد.

وسيكمل المنتخب المصري مشواره بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المعين خلفا لحسام البدري المقال عقب التعادل مع الغابون.