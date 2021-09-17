ويواجه الوحدة الإماراتي النصر السعودي في ربع النهائي.

وجرى سحب القرعة بشكل مفتوح، بعدما تم توزيع الأندية المشاركة على وعاءين، واحد لمنطقة الغرب والثاني لمنطقة الشرق.

وتأهل الهلال، بطل 2019، على حساب فريق إيراني آخر هو استقلال طهران بثنائية نظيفة.

أما بيرسيبوليس، وصيف 2018 و2020، فقد فاز بصعوبة خارج ملعبه على الاستقلال الطاجيكي 1-0.

وفي الثانية، وصل الوحدة الإماراتي، للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ 2007، بعد فوزه الشاق على مواطنه الشارقة بركلات الترجيح 5-4، عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

أما النصر، فحجز بطاقة التأهل بعد فوزه على تراكتور سازي الإيراني 1-0.

وفي منطقة الشرق، وقع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب مع مواطنه تشونبوك هيونداي موتورز بطل 2006 و2016.

احتاج أولسان إلى خوض ركلات الترجيح قبل تحقيق الفوز على كاواساكي فرونتالي بطل الدوري الياباني، بعد تعادلهما سلباً. وصلت سلسلته من 15 فوزاً توالياً إلى نهايتها بعد تعادله مع كاواساكي. كانت أول مرّة منذ فبراير 2020 عندما تعادل مع أف سي طوكيو 1-1 يخفق بإحراز الفوز، لكنه بقي من دون خسارة في آخر 17 مباراة.

من جهته، تأهل تشونبوك على حساب باتوم يونايتد التايلاندي بركلات الترجيح.

وفي الثانية ضمن الشرق، يلعب ناغويا غرامبوس الياباني المتأهل على حساب دايغو الكوري الجنوبي 4-2، مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2009، والمتأهل على حساب سيريزو أوساكا الياباني 1-صفر.

وتقام مباريات ربع النهائي (16 و17 أكتوبر) ونصف النهائي (19 و20 أكتوبر) لمنطقة الغرب في السعودية والشرق في كوريا الجنوبية، والمباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

ويتواجه الفائزان من مواجهتي الغرب في نصف النهائي، على غرار مواجهتي منطقة الشرق.

وكان الاتحاد الآسيوي قرّر بتاريخ 5 يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري الأبطال.

وأقيمت مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية والامارات والهند بسبب تداعيات فيروس كورونا. وفي الشرق، أقيمت المباريات في أوزبكستان وتايلاند.

وفي النسخة الماضية، أحرز أولسان هيونداي اللقب على حساب بيرسيبوليس 2-1 في قطر، بعد إقامة المباريات بنظام التجمع بسبب قيود فيروس كورونا.