جاءت حملة العلاقات العامة في شكل استطلاع رأي عبر الإنترنت بتكليف من الفيفا.

لم يقدم بيان الفيفا بيانات ولا تفاصيل حول منهجية الاستطلاع، ولا الأسئلة المطروحة فيه، لكنه زعم أن النتائج أظهرت "اختلافات كبيرة بين ما يسمى بالأسواق التقليدية لكرة القدم، والأسواق النامية."

يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ونظيره الأميركي الجنوبي (كونميبول) خطة الفيفا، وهدد الكيانان بمقاطعة نهائيات كأس العالم الإضافية تلك.

تشكل أوروبا وأميريكا الجنوبية 65 من أصل 211 عضوا في الفيفا، أي أقل من الثلث الإجمالي المطلوب للحيلولة دون تنفيذ أي اقتراح.

تنظم الهيئات الإدارية للاتحادات القارية الستة بطولاتها الخاصة، حيث تنظم أوروبا بطولتها القارية كل أربع سنوات بين نهائيات كأس العالم.

قد يؤدي تنظيم المونديال كل عامين إلى تقليص تدفق العائدات التي تدرها بطولة أمم أوروبا.

ويعتقد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أن تنظيم المزيد من البطولات سيزيد من فرص وحماس معظم الدول الأعضاء، البالغ عددها 211 دولة، والتي لم يتأهل كثير منها للمشاركة في كأس العالم.

كان زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا بدءا من نسخة 2026 أحد أهم القرارات التي اتخذت خلال رئاسة إنفانتينو، التي بدأت عام 2016.

فازت منتخبات أوروبية بنسخ كأس العالم الأربع الماضية، وشغلت 13 من أصل 16 موقعا في الدور نصف النهائي.

أما المنتخبات الثلاثة الأخرى - التي وصلت إلى نصف النهائي بين عامي 2006 و2018 – فكانت من أميركا الجنوبية.