ووفقا لجيمس، نجح اللصوص باقتحام منزله مساء الثلاثاء، وسرقة خزنة تحتوي على ميدالية دوري أبطال أوروبا، وميدالية فضية لبطولة كأس أوروبا.

وقال جيمس في منشور "ساخط" على حساباته الرسمية، إن اللصوص دخلوا المنزل عندما كان يخوض مباراة فريقه تشلسي أمام زينيت سان بطرسبرغ بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وأكد الدولي الإنجليزي أن اللصوص سرقوا خزنة تحتوي على "أغلى مقتنياته" في عالم كرة القدم، أبرزها ميدالية ذهبية لدوري أبطال أوروبا حققها مع تشلسي في صيف 2021، وميدالية فضية لوصيف كأس أوروبا مع المنتخب الإنجليزي حققها قبل أشهر.

وأظهر فيديو كاميرات المراقبة عملية دخول اللصوص للمنزل، وعددهم 4، وبدا وهم يتأكدون من خلو المنزل من المقيمين، باستخدام مصابيح يدوية.

كما أظهر فيديو آخر لحظة إخراج الخزنة الثقيلة من منزل جيمس، ودحرجتها من قبل 4 رجال إلى الخارج، قبل أن يتم وضعها في سيارة تابعة لهم، حيث ظهر رجل خامس.

ووفقا لمصادر بريطانيا، لا تزال السلطات تبحث عن اللصوص الأربعة، الذين اقتحموا منزل جيمس في منطقة ساري.