وشهد لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني، حدثا تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتمثل بنقاش حاد بين بيب غوارديولا ولاعبه رياض محرز.

وأظهر المقطع المصور استدعاء غوارديولا لمحرز على خط التماس خلال الشوط الثاني، ليوجه له تعليمات بطريقة انفعالية وحادة من المدرب الإسباني، الذي كان يصرخ في وجه لاعبه ويقوم بحركات بيده تعبّر عن حالة من الغضب الشديد، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

الواقعة أثارت استغراب الجماهير، خاصة وأن مانشستر سيتي كان مسيطرا على اللقاء، وأنهاه بنتيجة 6-3، في مباراة سجل فيها محرز هدفا وقدم مستوى طيبا.

وفي لقاء مع محطة "[ي تي سوبرت" بعد اللقاء، كشف غوارديولا سبب غضبه الواضح على محرز خلال المباراة.

وقال غوارديولا: "تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي يجب على اللاعبين اتباعها، لكنهم لم يتبعوها في الشوط الثاني. هذا الأمر يحدث أحيانا".

ومثل محرز، تعرض النجم الإنجليزي جاك غريلش لحالة توبيخ مماثلة من غوارديولا خلال اللقاء، وهو ما تحدث عنها اللاعب لاحقا.

وقال غريلش بعد اللقاء: "كان الأمر متعلقا بالواجب الدفاعي. لن أخوض في ذلك كثيرا لأنه قد يرغب في اتباع نفس الخطة الأسبوع المقبل".

وأضاف: "هذا هو طبع هذا المدرب (غوارديولا)، إنه يريد دائما المزيد من الأداء الدفاعي والهجومي. بالتأكيد هو شخص سأستمع إليه، خاصة بعد كل إنجازاته في اللعبة. كل هذه المعلومات التي يعطيني إياها مفيدة".