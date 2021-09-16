وأعرب كيروش عن فخره بتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة قائلا: "الانتماء لهذه المنظومة، يشعرني بكثير من الفخر.. الفوز 7 مرات كأس الأمم الإفريقية، والوصول إلى كأس العالم 3 مرات.. اسم كبير وتاريخ يجعلنا جميعا فخورين بهذا المنتخب".

كما أوضح المدرب البرتغالي أن الإنجازات التي حققها المنتخب المصري عبر تاريخه يجب نسيانها قبل دخول المستطيل الأخضر، "لأن الأهم في كرة القدم دائما هو المباراة المقبلة، التاريخ يكون مصدر فخر، لكن التاريخ لا يمنحنا أفضلية الفوز، علينا أن نقاتل في الملعب لتحقيق الانتصار، ولنجعل من يلونا فخورين بنا مثلما نفخر بمن سبقونا".

وبشكلٍ عام، كان تصريحات كيروش تجمع بين التفاؤل والحماس، فبينما يوضح أن المنتخب المصري لا يجب أن يخشى أي منافس، كان يوجه رسالة إلى لاعبي الفراعنة تؤكد أنه يجب القتال خلال المواجهات المقبلة من أجل تحقيق حلم الصعود إلى المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم، على أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا يوم 28 سبتمبر المقبل.

ردود الأفعال

وأشاد الكاتب الصحفي أحمد الغريب بتصريحات كيروش عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "ما فعله كيروش في مؤتمر تقديمه قد تكون أولى خطوات نجاحه مع الفراعنة، لأننا شعب عاطفي يحتاج إلى خطابات تحفيزية لدفعه إلى الأمام".

كما أشاد الناقد الرياضي كريم عبد المحسن، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بتصريحات كيروش واصفا إياها بـ"الإيجابية"، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي يحاول تحفيز لاعبيه من الثانية الأولى، ولا يريد أن تكون هناك أي أعذار ممكنة للإخفاق خلال المباريات المقبلة، وبالأخص مباراتي ليبيا.

وأوضح حساب باسم مشجع مصري يدعى إسلام سامي على تويتر، أن كيروش يعرف جيدا الطريقة المناسبة لمخاطبة المصريين، وأن تصريحاته قد تكون سببا في دعم الجماهير له قبل حتى أن يخوض مباراة واحدة مع الفراعنة.

بينما طرحت مشجعة مصرية تُدعى نهى عمر تساؤلا حول قدرة كارلوس كيروش على النجاح مع المنتخب المصري في ظل حالة التذبذب التي تعيشها المنظومة الرياضية في مصر قائلة: "كيروش متفائل ويسعى لتحقيق الكثير مع المنتخب المصري، لكن ستساعده الظروف الحالية على تحقيق ذلك؟".

وأعرب الناقد الرياضي، محمد الجزار عن أمنيته بتواجد بيئة عمل مناسبة تسمح لكيروش بالنجاح مع الفراعنة، خاصة بعد تصريحاته المتفائلة، واصفًا تجربة كيروش مع المنتخب المصري بأنها قد تكون الفرصة الأخيرة للجيل الحالي من أجل العودة إلى منصات التتويج.