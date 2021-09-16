ويظهر المقطع المصور استدعاء غوارديولا لمحرز على خط التماس خلال الشوط الثاني، ليوجه له تعليمات بطريقة انفعالية وحادة من المدرب الإسباني، الذي كان يصرخ في وجه لاعبه ويقوم بحركات بيده تعبّر عن حالة من الغضب الشديد، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وظهر محرز بشكل جيد خلال المواجهة وساهم في فوز فريقه بسداسية كاملة مقابل ثلاثية للايبزيغ، حيث سجل النجم الجزائري الهدف الثالث للفريق، كما وأنه لعب أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم مع الفريق وتمكن من خوض اللقاء كاملا.

كما انتشر مقطع مصور من نفس اللقاء لغوارديولا بنفس حالة الغضب من اللاعب جاك غريليش الوافد الجديد لمانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، من أستون فيلا في صفقة قياسية للنادي بلغت أكثر من 100 مليون يورو، والذي سجل هدفا في اللقاء.

وبعد نهاية المباراة، تحدث غوارديولا عن سبب صراخه على محرز وزميله غريليش قائلا: "تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي كان علينا اللعب بها ولم يفعلوا ذلك. لكن هذا يحدث في كرة القدم".

يذكر بأن مانشستر سيتي حقق فوزا كبيرا على لايبزيغ بنتيجة 6-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد لحساب المجموعة الأولى، التي تصدرها حامل لقب الدوري الإنجليزي مع ختام منافسات الجولة.