وكتب رونالدو على حسابه في موقع "تويتر": "لم تكن النتيجة التي أردناها، ولكن حان الوقت الآن للتعافي جيدا والتركيز على المباراة التالية".

وعانى مانشستر يونايتد أمام أصحاب الأرض بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه آرون وان بيساكا في الدقيقة 35.

وجاء هدف يانغ بويز الصادم في الثواني الأخيرة، بعد خطأ لا يصدق من جيسي لينغارد، الذي أعاد كرة لمهاجم الفريق السويسري عن طريق الخطأ، ليفسد فرحة رونالدو الذي كان قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 13.

وكان المدرب أولي غونار سولسكاير قد استبدل رونالدو في الدقيقة 72، في قرار أثار غضب بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل بداية المباراة، تسببت تسديدة "خارقة" من رونالدو إلى تعرض امرأة من أفراد الأمن لإصابة بالغة، قبل انطلاق المباراة.

وانتشرت لقطات لرونالدو، وهو جالس على الأرض ليطمئن على المرأة، التي سقطت على الأرض محاطة برجال أمن آخرين.

ووفقا لمصادر من أرض ملعب نادي "يانغ بويز"، الخصم السويسري لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال، فإن حارسة الأمن تعرضت لتسديدة خارقة من رونالدو، أصابتها في رأسها عندما كانت واقفة خلف المرمى.