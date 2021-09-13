وقال السير أليكس فيرغسون في تصريحات صحفية، إنه لم يتخيل لعب كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر سيتي.

وأكد أنه اتصل بالنجم البرتغالي شخصيا، لإقناعه بالعودة لمانشستر يونايتد، بعد غيابه عن النادي لـ12 عاما.

وأضاف فيرغسون قائلا: "لعب كثيرون دورهم في إقناع رونالدو للعودة للدوري الإنجليزي، ولكني كنت من عرف أنه يود ذلك، ودعمت هذا القرار بكل قوتي".

وتابع: "لم يكن باستطاعتي تخيل لعب رونالدو لصالح السيتيزينز، لذا اتخذنا خطوات سريعة للتأكد من لعبه لصالح اليونايتد، كما أدت إدارة الشياطين الحمر دورها بشكل جيد في صفقة الانتقال التي أسعدت جميع مشجعي النادي"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واختتم فيرغسون حديثه قائلا: "سيكون تأثير رونالدو على اللاعبين الشباب في اليونايتد عظيما، إذ سيكتسبون منه خبرة كروية كبيرة".

وكان رونالدو قد استهل فترته الثانية في مانشستر يونايتد، بتسجيل هدفين في الفوز الكبير 4-1 على نيوكاسل يونايتد، السبت.

وأنجز اليونايتد آخر الشهر الماضي، رسميا، عملية انتقال رونالدو من يوفنتوس، ليعود "الدون" مجددا إلى ملعب "أولد ترافورد"، في صفقة تتجاوز حاجز 20 مليون يورو بقليل.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان إنه "يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".

وسبق لرونالدو أن وصل إلى اليونايتد في عام 2003 في سن الـ18 قادما من سبورتينغ لشبونة وأمضى معه 6 مواسم، سجل خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققا لقب الدوري الممتاز 3 مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف 4 مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضا مع النادي الملكي.