وفي أول مباراة لريال مدريد في سانتياغو برنابيو منذ أول مارس 2020 صعق سانتي مينا الجماهير بمنح التقدم للفريق الضيف بعد خطأ من الدفاع بعد أربع دقائق.

وتعافى ريال مدريد وأدرك التعادل عبر بنزيمة بعد تمريرة من فيدريكو بالبيردي في الدقيقة 24.

وبعد سبع دقائق لاحقة أعاد فرانكو سيرفي التقدم لسيلتا من هجمة مرتدة سريعة.

وأدرك بنزيمة التعادل لصاحب الأرض بضربة رأس بعد دقيقتين من الاستراحة قبل أن يضع زميله فينيسيوس جونيور في مواجهة الحارس ليمنح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي التقدم لأول مرة.

وشارك الوافد الجديد إدواردو كامافينجا لأول مرة منذ انتقاله إلى ريال مدريد ليهز الشباك من مدى قريب ثم أكمل بنزيمة ثلاثيته من ركلة جزاء قبل النهاية بثلاث دقائق.