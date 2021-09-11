وقاد رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لانتصار مقنع بنتيجة 4-1، على ضيفه نيوكاسل، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رونالدو هدفه الأول وأشعل المدرجات، في الدقيقة 46 من الشوط الأول، مستغلا خطأ من حارس نيوكاسل الذي لم ينجح بصد تسديدة مايسن غرينوود القوية، لتعود لرونالدو على طبق من ذهب.

وبعد تعادل نيوكاسل، أضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعد انفرادة بحارس المرمى، ليقود فريقه لانتصار مهم.

وأضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث من تسديدة قوية، في الدقيقة 80، قبل أن يحسم جيسي لينغارد اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 92.

وتلقى رونالدو إشادة كبيرة بعد اللقاء، واعتبره خبراء الإحصاءات نجم اللقاء بلا منازع، بهدفين وأداء كبير في مباراته الأولى.