ويؤكد زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، وين روني القائد أن المهاجم البرتغالي يمكنه الاستمرار في اللعب حتى بلوغه 40 عاما، بعد أن عدل أسلوب لعبه بطريقة تسمح له بالاستمرار في الملاعب.

وأمضى رونالدو (36 عاما) ستة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد، ما بين 2003 و2009 وفاز معه خلال هذه الفترة بثمانية ألقاب كبيرة ثم عاد إلى النادي من جديد في أغسطس الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي بمقتضى عقد لمدة عامين.

وقال روني الذي يعمل مدربا لنادي ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا "في أخر مرة لعب هنا كان يميل إلى السرعة والانطلاقات والقوة".

وأضاف روني: "الآن أصبح هدافا وأعتقد أن أسلوب لعبه انسجم مع التطور الجديد بصورة درامية".

وأشار روني وهو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد إلى أن زميله السابق رونالدو أصبح "لاعبا مختلفا تماما" عما كان عليه قبل 12عاما، لكنه رغم ذلك يمكنه الوفاء بالمتطلبات البدنية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأردف روني قائلا: "بالتأكيد تبقى قدراته متميزة لكنه أيضا يعتني كثيرا بنفسه.. لا يزال مستواه رائعا. لن أشعر بالدهشة إذا استمر في اللعب حتى بلوغه 40 عاما مثل ريان غيغز".

ويتوقع أن يبدأ رونالدو مسيرته الثانية مع يونايتد في مواجهة الضيف نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد السبت.