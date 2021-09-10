وكان الحكم أعلى قرار يمكن أن تفرضه محكمة ميونيخ ضد اللاعب.

وكان الادعاء يرغب في حكم بالسجن لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 1.5 مليون يورو، للمدافع المنتقل حديثا إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وقالت المدعية العامة ستيفاني إيكرت للمحكمة، إن شيرين سينلر شريكة بواتنغ السابقة، كانت "ضحية للعنف الأسري"، لكن كان بواتنغ أيضا "ضحية لعلاقتهما المسممة المتبادلة".

ورد بواتنغ (33 عاما)، الذي نفى مزاعم الانتهاكات في وقت سابق، بهدوء على قرار المحكمة، علما أنه ما يزال بإمكانه الطعن على الحكم.

ونفى بواتنغ في وقت سابق ضرب وإصابة سينلر في يوليو 2018 عندما كانا يقضيان إجازة في جزر تركس وكايكوس.

ووجهت إليه تهمة الأذى الجسدي المتعمد والإساءة اللفظية ضد سينلر، والدة طفليهما.