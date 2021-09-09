واستعان موقع BonusCodeBets بكمبيوتر "خارق" لتوقع الفائز بلقب "البريميرليغ" هذا الموسم.

وتوقع الكمبيوتر أن يحتفظ نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري هذا الموسم، حيث سيرفع المدرب بيب غوارديولا مدرب "السيتيزينز" كأس الدوري (لقبه الرابع في البريميرليغ)، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسيحل تشلسي في المركز الثاني بحسب توقعات الكمبيوتر، بينما ستذهب المرتبة الثالثة لمانشستر يونايتد، الذي تعاقد مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما نادي ليفربول فسوف يحتل المركز الرابع بحسب توقعات الكمبيوتر الخارق، وهذه الفرق ستتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" في الموسم المقبل.

من ناحيته، سيحل فريق توتنهام هوتسبر في المركز الخامس، الأمر الذي يعني أنه سيتأهل لخوض مباريات بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما سيحتل فريق ليستر سيتي المرتبة السادسة.

وبالنسبة لإيفرتون، فسيحتل وفق توقعات الكمبيوتر المركز السابع، متفوقا على وست هام، صاحب المرتبة الثامنة.

وأخيرا سيكون المركزان التاسع والعاشر من نصيب كل من أرسنال وليدز على التوالي.

وتوقع الكمبيوتر الخارق هبوط فرق نوريتش وواتفورد وبيرنلي، حيث ستحتل المراكز الثلاثة الأخيرة.

وستكون فرق كريستال بالاس ونيوكاسل وبرينتفورد مهددة بالهبوط أيضا، بحسب توقعات الكمبيوتر.