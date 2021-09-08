وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، إسناد مهمة تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، يعاونه ضياء السيد مدربا عاما، ومحمد شوقي مدربا مساعدا، على أن يتولى عصام الحضري مهام تدريب حراس المرمى.

وأشار بيان الاتحاد المصري إلى أن جهاز كيروش سيضم مساعدا أجنبيا له، ومحللا للأداء، وأخصائيا للتأهيل، فيما سيكمل الاتحاد اجتماعاته في الفترة المقبلة لاختيار الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة.

كواليس الاختيار

ويكشف المدرب العام الجديد لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كواليس اختياره ضمن جهاز المدرب كيروش.

وأكد مدرب الفراعنة أن رئيس اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، تواصل معه، الثلاثاء، لاستطلاع رأيه في إمكانية التواجد بالجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري في منصب "المدرب العام"، مع أحد الخيارين، إما مدير فني مصري كبير أو مدرب أجنبي.

وتابع السيد أنه أبلغ رئيس "الجبلاية" وقتها موافقته على العمل بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، أيا يكن اختيار الاتحاد، فهو "جاهز ومستعد لخدمة بلده بأي وقت".

ووجه مدرب منتخب مصر شكره لاتحاد الكرة والمسؤولين عن الرياضة، "على ثقتهم في اختياره ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب الفراعنة"، مشيرا إلى أنه "ابن من أبناء منتخبات مصر".

وعلق السيد على اختيار كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، بالتأكيد على أنه "مدرب عالمي وصاحب اسم كبير في عالم التدريب بأوروبا، وله خبرات تدريبية كبيرة".

المرحلة المقبلة

وبشأن المرحلة المقبلة، أوضح السيد أنه "يدرك جيدا طبيعة وأهمية منصبه بالجهاز الفني لمنتخب مصر"، لافتا إلى "ضرورة الاستمرارية من أجل الإنتاج لتجاوز المرحلة المقبلة، مشيرا إلى صعوبة مواجهة ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويقع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبل بـ"قطر 2022" رفقة منتخبات أنغولا وليبيا والغابون.

وتابع السيد أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر "سيجتمع في الفترة المقبلة من أجل التحضير الأمثل لمباراتي ليبيا ووضع خريطة العمل، وصياغة نظام بالتنسيق مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما يتعلق بإقامة معسكرات ومباريات ودية خلال الفترات القادمة".

وأنهى المدرب العام للفراعنة حديثه، بالتأكيد على أهمية دعم الجمهور المصري للمنتخب في الفترة المقبلة، ومساندة الجهاز الفني من أجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

"قرار صائب"

وعلق الناقد الرياضي، كريم أبو حسين، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، على قرار الاتحاد المصري بتعيين المدرب كيروش مديرا فنيا جديدا للفراعنة.

وقال: "بالطبع اختيار كيروش لتولي مهام منتخب مصر كان قرارا صائبا، خاصة في هذا التوقيت بعد إقالة حسام البدري، حيث كان يجب إحضار مدير فني أعلى مستوى وكان الحل الأمثل هو أن يكون مديرا فنيا أجنبيا".

واستطرد أبو حسين: "كيروش مدير فني جيد جدا، فالسيرة الذاتية له جيدة ومقنعة للجميع، أعجبني أيضا اختيار الجهاز المعاون بنفس النمط. منتخب مصر اكتسب جهازين فنيين، نحن نتحدث عن ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري، وهم يمثلون الجهاز الوطني، وفي نفس الوقت يضم جهازا أجنبيا بقيادة كيروش، يتمتع بخبرة كبيرة".

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته، بالقول: "أعتقد أن محمد صلاح كان له دور كبير في اختيار جهاز فني أجنبي، كما أن الجهاز يضم ضياء السيد، وهو مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين، لا سيما محمد صلاح الذي تدرب تحت يديه، وكذلك معظم لاعبي المنتخب، لذا أتمنى أن يكون له بصمة واضحة في المستقبل".