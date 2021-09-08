وجرى تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، فيما عُينَ عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل.

أما كيروش فسيصل نهاية الأسبوع المقبل ،بينما سيجري استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

وبعد نتائج باهتة في افتتاح حملة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب الوطني حسام البدري.

ويوم الثلاثاء، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتحت قيادة البدري، حقق المنتخب المصري انتصارا صعبا بنتيجة 1-0 على أنغولا في القاهرة، قبل أن يتعادل مساء الأحد بنتيجة 1-1 أمام الغابون.