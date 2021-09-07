وتوّج البزطاطي بلقب بطولة العالم في "الكيك بوكسينغ"، في فئة وزن 70 كيلوغراما، بعدما فاز على خصمه الأميركي إلفيس كاشي.

وحسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، فإن البزطاطي الذي يلعب تحت راية المغرب، ينحدر من أب مغربي من مدينة تطوان.

والبزطاطي البالغ من العمر 24 عاما، يعد أصغر بطل عالمي ينال هذا اللقب في وزن 70 كيلوغراما.

وخاض البطل المغربي 24 مباراة كسب 6 منها بالضربة القاضية، وتعادل في 4، قبل أن يفوز باللقب العالمي.

وتعليقا على الإنجاز الذي حققه، أضاف البزطاطي منشورا على حسابه الرسمي في "إنستغرام" قال فيه: "أود أن أشكر عائلتي وفريقي على الاستعداد المميز. اللقب الذي أحرزته يمثل مجرد بداية بالنسبة لي".

وأضاف: "أشكر الجمهور وجميع المشجعين الذين شاهدوا نزالي، وأظهروا دعما كبيرا لي".