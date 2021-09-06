واستقبل مسؤولون في الاتحاد المغربي للعبة أعضاء الوفد الجزائري في مطار مراكش، حيث ستجرى المباراة، وفق ما أفاد متحدث باسم الاتحاد المغربي للكرة.

وقال مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي في تصريح صحفي قبل الإقلاع نحو مراكش: "سوف نلعب مباراة في كرة القدم، لا علاقة للأمر بالسياسة".

وتقرر إجراء هذه المباراة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الثاني من التصفيات، في المغرب، بطلب من بوركينا فاسو، نظرا لعدم مطابقة ملعبها لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن ناحيته، وكان من المفترض أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الغيني، يوم الاثنين، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، لكن انقلابا عسكريا وفوضى عارمة في غينيا أجلت اللقاء.