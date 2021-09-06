وأعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عن تحقيق رونالدو لرقم قياسي جديد، بعدما تمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات الدولية للعبة.

ثنائية رونالدو في مرمى أيرلندا خلال تصفيات كأس العالم، جعلت "صاروخ ماديرا" أكثر لاعب في تاريخ اللعبة تسجيلًا للأهداف الدولية برصيد 111 هدفًا، محطما الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 هدفًا دوليًا.

ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" في هذا التقرير أبرز الأرقام القياسية التي حققها نجوم المستديرة:

ليونيل ميسي

في عام 2012، أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد برصيد 91 هدفًا، سجل 79 هدفًا منها بقميص برشلونة، و12 آخرين بقميص منتخب الأرجنتين خلال 69 مباراة، ليكسر "البرغوث" الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألمانية جيرد مولر الذي سجل 85 هدفًا خلال موسم واحد.

خافيير زانيتي

يملك أسطورة أنتر ميلانو، الأرجنتيني خافيير زانيتي رقمًا قياسيًا مميزًا بموسوعة "غينيس"، باعتباره أكثر لاعب أجنبي خوضًا للمباريات في الدوري الإيطالي برصيد 615 مباراة، كما أنه ثالث أكثر لاعب في التاريخ خوضًا للمباريات في الدوري الإيطالي خلف باولو مالديني وجيانلويجي بوفون.

سيرخيو راموس

المدافع الإسباني سيرخيو راموس هو صاحب أكبر عدد انتصارات خلال المباريات الدولية برصيد 126 فوز، كاسرًا رقم زميله بمنتخب "لاروخا"، إيكر كاسياس (121 فوز).

وشارك راموس بأول مباراة دولية له مع إسبانيا في مباراة ودية أمام الصين في 26 مارس 2005 بعمر 18 عامًا، وانتهت بفوز الأسبان بثلاثية نظيفة.

ساديو ماني

في العام 2015، سجل ساديو ماني أسرع "هاتريك" بتاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بقميص ساوثهامبتون أمام أستون فيلا، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف خلال دقيقتين و56 ثانية، كاسرًا الرقم القياسي المسجل باسم لاعب ليفربول السابق، روبي فاولر، الذي تمكن من تسجيل هاتريك في مرمى أرسنال خلال 5 دقائق عام 1994.

كيليان مبابي

نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، هو أصغر لاعب يسجل 100 هدف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعمر 22 عامًا و91 يومًا.

جانلويجي بوفون

الحارس التاريخي ليوفنتوس، الإيطالي جانلويجي بوفون هو الأكثر خوضًا للمباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم هو 656 مباراة، خلال الفترة من 19 نوفمبر 1995 وحتى 21 أبريل 2021.

تيم هاوارد

الحارس الأميركي، تيم هاوارد هو أكثر لاعب قيامًا بتصديات ناجحة خلال مباراة واحدة بكأس العالم، وذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخب الأميركي بنظيره البلجيكي في عام 2014، حيث قام هاوارد بـ 16 تصديًا ناجحًا.

كيفين دي بروين

لاعب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، هو أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتمكن من صناعة 50 هدفًا، وذلك خلال 123 مباراة.

بيتر كراوتش

المهاجم الإنجليزي بيتر كراوتش والذي اشتهر بطول قامته وقدرته على الفوز بالصراعات الهوائية، هو أكثر لاعب في تاريخ " البريميرليغ" تسجيلًا للأهداف بالرأس برصيد 52 هدفًا.

بيليه

أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه هو أكثر لاعب في تاريخ اللعبة فوزًا بلقب كأس العالم (ثلاث مرات)، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يتمكن من تسجيل هدف في نهائي البطولة، وذلك في نسخة عام 1958 وذلك عن عمر يناهز17 عامًا و249 يومًا.