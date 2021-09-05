وفي بيان رسمي للأهلي، أكد بطل أفريقيا أن مجلس إدارة النادي سيناقش الأحد توصية اللجنة القانونية بشأن تجاوزات أحد الإعلاميين ضد النادي وجماهيره.

وأكد الأهلي أنه في ضوء المناقشات، قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.

ما القصة؟

وخرج الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، قبل أيام، في برنامج تلفزيوني معروف، وانتقد الشعارات التي يرددها جمهور نادي الأهلي.

وقال عيسى: "في كرة القدم هناك شعارات خاطئة، يتم ترديدها بفخر شديد، ولكنها تحمل بداخلها مشكلة كبيرة".

وأضاف: "عندما تقول الأهلي فوق الجميع.. هذا تعبير نازي.. ألمانيا فوق الجميع جملة قالها هتلر، وتعني أن الألمان جنس آري متفوق، أعظم الأجناس على الأرض، والأجناس الأخرى من الدرجة الثانية".

وأكد عيسى أن تعبير "الأهلي فوق الجميع" مهين حتى لجماهير الأهلي، لأنه يعني أن الأهلي فوق مشجعي النادي.

ولم تتقبل جماهير الأهلي العريضة شرح عيسى، واعتبرت فيه إهانة للجماهير وللنادي نفسه.