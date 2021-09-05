وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة تم تحديدها كشرط إنهاء عقده مع نادي برشلونة، وإلى يومنا هذا، هي الصفقة الأغلى في كرة القدم.

وكشفت صحيفة "إل موندو" أن المبلغ الذي كلف النادي الباريسي في صفقة نيمار، بجميع "أركانها"، أعلى من ذلك بكثير، وذلك وفقا لبيانات حصرية حصلت عليها الصحيفة.

وأكدت "إل موندو" أن انتقال نيمار كلف سان جرمان 489.2 مليون يورو، أي أكثر من ضعف قيمة فسخ العقد، وذلك بعد حساب الراتب الضخم والمكافآت التي أنفقت للنجم البرازيلي.

وبحسب الخبر، حدد العقد المؤرخ 3 أغسطس 2017 راتبا سنويا إجماليا لينمار قدره 43.3 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل نيمار على 50.6 مليون يورو في الموسم السادس (2022-2023) في حال قرر البقاء مع النادي، كنوع من المكافأة.

وتضمنت الاتفاقية أيضا تجديدا تلقائيا في نهاية مدة العقد، لموسم إضافي واحد، حتى 30 يونيو 2023، مع إمكانية تنفيذ هذا البند من جانب واحد فقط من قبل اللاعب البرازيلي.

وكان نيمار قد وقع على تمديد عقده مع باريس سان جرمان حتى عام 2025، وتؤكد الصحيفة أن العقد الجديد وضع بنودا بأرقام مشابهة لتلك التي وضعت في العقد الأساسي.