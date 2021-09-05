وخاض جوكوفيتش في ملاعب "فلاشنغ ميدوز" أول مواجهة على الإطلاق ضد الدنمركي هولغر رونه ثم الهولندي تالون غريكسبور، لكنه هذه المرة اصطدم بغريمه نيشيكوري الذي بلغ النهائي في 2014 بعدما تفوق على اللاعب الصربي في ذلك العام.

ومنذ ذلك الحين فرض "جوكو" سيطرته التامة على منافسه، وفاز في 17 مباراة متتالية أمام اللاعب الياباني ليعزز سجله إلى 18-2.

لكن بعد خسارة نيشيكوري 6-2 و6-صفر في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو أمام المصنف الأول عالميا، أجبر اللاعب البالغ عمره 31 عاما منافسه الصربي على بذل المزيد من الجهد.

واعتاد جوكوفيتش اللعب تحت الأضواء الكاشفة، لكنه بدا غير متأقلم مع اللعب تحت أشعة الشمس القوية.

وبعد بداية متكافئة، انتزع نيشيكوري المجموعة الأولى بعد الفوز بشوط فاصل، قبل أن يستعيد جوكوفيتش مستواه ويكسر إرسال اللاعب الياباني مرتين في المجموعة الثانية، ثم يدرك التعادل.

وعاد التكافؤ ليسيطر على المجموعة الثالثة، قبل أن ينجح المصنف الأول في كسر إرسال منافسه في وقت حاسم ليتقدم 5-3، ثم حافظ على إرساله ليفوز بهذه المجموعة.

ولم يمنح جوكوفيتش منافسه أي أمل لتحقيق انتفاضة، وفاز بآخر 4 أشواط في المجموعة الرابعة ليفوز بالمواجهة بجدارة.

وسينتظر جوكوفيتش الفائز من المواجهة بين الأميركي جنسون بروكسبي المشارك ببطاقة دعوة، والروسي أصلان كاراتسيف.