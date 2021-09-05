وتأخر أبطال العالم بهدف ميكولا شابارينكو في الدقيقة 44، قبل أن يعادل أنطوني مارسيال النتيجة في بداية الشوط الثاني.

ولا تزال فرنسا تتصدر المجموعة بتسع نقاط من 5 مباريات، بعد التعادل 1-1 مع البوسنة الأربعاء، وستستضيف فنلندا صاحبة المركز الثاني بعد 3 أيام.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فازت فنلندا 1-صفر على كازاخستان.

وتحتل أوكرانيا المركز الثالث خلف فنلندا التي تملك أيضا 5 نقاط، بينما تملك البوسنة وكازاخستان نقطتين لكل منهما.